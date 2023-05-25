Кооперативный хоррор The Outlast Trials разошёлся тиражом в 500 тыс. копий за неделю ©

Кооперативный хоррор The Outlast Trials вышел в раннем доступе неделю назад, 18 мая, и сразу же привлёк внимание игроков. На запуске игру одновременно оценивали почти 17 тыс. пользователей. Сейчас пиковый онлайн увеличился более, чем в 2 раза и составляет 36 тыс. игроков. Впрочем, это не единственная хорошая новость. Разработчики из Red Barrels сообщили, что несмотря на ранний доступ тираж игры уже составил 500 тысяч копий.

#TheOutlastTrials было продано 500 тысяч копий за первую неделю в раннем доступе, и мы очень гордимся! Спасибо всем нашим реагентам за вашу поддержку, и, если вы еще этого не сделали, присоединяйтесь к нам и отправляйтесь в Испытания Муркоффа в одиночку или с друзьями, чтобы проверить свою силу духа!