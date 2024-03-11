Новые враги, испытания и режимы игры: авторы хоррора The Outlast Trials раскрыли планы на будущее обновление

Кооперативный хоррор The Outlast Trials от разработчиков из студии Red Barrels провел в рамках раннего доступа практически целый год и недавно отметил полноценный релиз на ПК и консолях. На этом история развития проекта не заканчивается, ведь у авторов в планах долгосрочная поддержка игры. Сегодня они поделились некоторыми деталями из будущих обновлений, которые будут бесплатными для всех игроков и добавят новый контент.

Совсем скоро в The Outlast Trials собирается провести первое внутриигровое событие под названием "Токсический шок", за которым последует еще одно событие с уникальными наградами. Подробности об ивентах разработчики обещают озвучить в отдельных публикациях.

Уже летом этого года студия Red Barrels планирует запустить первый сезон в The Outlast Trials вместе с крупным обновлением для хоррора. Среди нововведений игрокам стоит ожидать новые испытания, оружие, награды и многое другое. Позднее в этом году разработчики также собираются добавить ежедневные/еженедельные задания, новых врагов и режимы игры.