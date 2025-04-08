Обновление Season 2.2 для Outlast Trials доступно: новый контент и финальный шанс на спасение до запуска 3 сезона

Сегодня выходит обновление Outlast Trials версии 2.2, завершающее текущий сезон Project Breach перед стартом третьего, запланированного на 22 апреля 2025 года. Это последняя возможность для игроков испытать новые ужасы, подготовленные студией Red Barrels, и попытаться вырваться из лап корпорации Муркофф.

Ключевыми нововведениями стали два новых испытания: «Побег» и «Под наблюдением, часть II». В первом испытании игроки вместе с другими Реагентами должны добраться до Комнаты сна и разработать план спасения. Второе задание требует искать разбросанные по локациям планы побега, а также важное сообщение от Амелии Коллиер — хакерши, которая временно взломала систему Муркоффа, давая шанс на побег. Но если игроки не успеют найти данные раньше корпорации, их ждёт не свобода, а продолжение мучений.

Также в обновлении появился новый каталог косметики, вдохновлённый образом Амелии. Получить её скин можно за выполнение заданий в испытаниях «Под наблюдением» — для этого потребуется собирать жетоны событий, которые исчезнут с запуском третьего сезона.

Важно отметить: это — последний шанс испытать режим Rebirth, прежде чем он будет временно удалён из игры для доработки. В нём можно заработать уникальные легендарные костюмы, так что у игроков есть примерно две недели, чтобы успеть завершить всё задуманное.

Не упустите свой шанс. Обновление 2.2 уже доступно для загрузки, а чтобы погрузиться в атмосферу, можно посмотреть свежий трейлер — разработчики явно подготовили нечто по-настоящему тревожное.