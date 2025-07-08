Сиамские близнецы-убийцы пополнят ряды маньяков в The Outlast Trials

В хорроре The Outlast Trials готовится пополнение в пантеоне кошмаров — игрокам предстоит столкнуться с новыми антагонистами, сиамскими близнецами Отто и Аророй Кресс. По сюжету, они — дети промышленного магната Антона Кресса, пострадавшие от воздействия токсичных химикатов еще до рождения, что и стало причиной их ужасающего сращения.

Разработчики из Red Barrels уже опубликовали зловещий тизер, пообещав больше подробностей сегодня, 8 июля.

The Outlast Trials — приквел к основным играм серии Outlast, события которого разворачиваются во времена холодной войны. С момента выхода в ранний доступ в мае 2023 года игра получила множество обновлений и продолжает активно развиваться, предлагая новые испытания и пугающих противников.