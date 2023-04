Создатели The Outlast Trials рассказывают о звуке и музыке в предстоящем хорроре ©

Red Barrels анонсировали The Outlast Trials еще в 2019 году. С тех пор мы получили лишь несколько видеороликов, знакомящих нас с классической атмосферой серии и показывающих, с чем нам придется столкнуться. Сложно сказать, пошло ли все не так, как планировалось, или разработчики так и планировали, но в итоге The Outlast Trials выйдет не сразу в полном объеме, а в раннем доступе. В связи с предстоящим релизом разработчики решили рассказать нам немного больше о своем последнем хорроре.



Во-первых, это звуки и музыка - одни из самых важных составляющих атмосферы хорошего хоррора. За композиторским столом нового Outcast сидит Том Сальта, ответственный за музыку в самых разных играх, таких как Deathloop, Warface, PUBG, Halo, Prince of Persia: The Forgotten Sands и Still Life. В самой игре были моменты и лучше, и хуже, но музыка из нее запоминается и по сей день.

The Outlast Trials выйдет 18 мая в Steam и Epic Games.