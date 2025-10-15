The Outlast Trials готовит вторжение: разработчики тизерят загадочное обновление Invasion

Студия Red Barrels объявила о новом крупном обновлении для хоррора The Outlast Trials под названием Invasion. Судя по мрачному тизеру, игроков ждёт нечто по-настоящему тревожное — сообщество уже строит догадки, что теперь геймерам дадут возможность сыграть за самозванцев, охотящихся на других испытуемых.

Полное раскрытие деталей состоится 15 октября в рамках мероприятия IGN Fan Fest, где разработчики обещают показать геймплей и рассказать о нововведениях.

Обновление Invasion станет продолжением активной поддержки игры: ранее в сентябре проект получил крупный патч с испытаниями “Traffick the Product” и “Disrupt the Neighborhood”, а на прошлой неделе завершилось событие Deep Burn, где игрокам приходилось выживать среди пожара, пожирающего лаборатории.

Напомним, The Outlast Trials вышла в раннем доступе в мае 2023 года, а спустя год состоялся полноценный релиз на PC, PlayStation и Xbox. Похоже, Red Barrels не собирается сбавлять обороты — впереди игроков ждёт ещё больше ужаса, боли и экспериментов.