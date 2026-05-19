The Outlast Trials получил новые испытания, событие "Прайм-Тайм" и новый каталог

Обновление включает в себя:
- Новые МК-испытания: "Сожгите реликвию" и "Выиграйте истину"
- Ограниченное по времени событие "Самое главное" - в испытаниях участвуют сразу несколько разных главных активов. Новый вариатор: "Главная рулетка" - как только один главный актив выбывает, появляется другой, поддерживая неустанное давление и нарастающую непредсказуемость на протяжении всей сессии! А также присутствуют вариаторы: "Разбейте телевизоры" и "Ловушки главных активов".
- Новый каталог "Прайм-Тайм" - зарабатывайте жетоны события, участвуя в испытаниях и заданиях события, и открывай награды! Каталог доступен до 16 июня.
- Исправлены другие различные ошибки.
- Новый костюм на Черном рынке - "Манекен Шарк" - 1000 монет Мёркоф.