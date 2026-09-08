The Outlast Trials получил новые испытания, событие "Утечка химикатов" и новый каталог

Обновление включает в себя:
- Новые МК-испытания: "Смените программу" и "Профинансируйте кампанию"
- Ограниченное по времени событие "Утечка химикатов" - Мёркоф выпускает токсичный газ в испытания. Новые вариаторы: "Утечка химикатов" - зоны испытания заполняются ядовитым газом. Нужно найти краны чтобы остановить наз в каждой из зон. "Остановите утечку" - перекройте краны в зоне испытания, чтобы остановить утечку химикатов. Также эти вариаторы добавлены в режим "Конструктор испытаний".
- Новый каталог "Утечка химикатов" - зарабатывайте жетоны события, участвуя в испытаниях и заданиях события, и открывай награды! Каталог доступен до 6 октября.
- Поддержка модификаций больше недоступна. Вместо этого некоторые опции ("Угол зрения" — "Дрожание камеры", "Размытие в движении" и др. появились в меню настроек игры.
- Исправлены другие различные ошибки и внесены улучшения.
- Новый костюм на Черном рынке - "Вальтер Бера" - 1000 монет Мёркоф.