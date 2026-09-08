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The Outlast Trials 18.05.2023
Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
7.5 301 оценка

The Outlast Trials получил новые испытания, событие "Утечка химикатов" и новый каталог

bohdan2015 bohdan2015

Обновление включает в себя:

  • Новые МК-испытания: "Смените программу" и "Профинансируйте кампанию"
  • Ограниченное по времени событие "Утечка химикатов" - Мёркоф выпускает токсичный газ в испытания. Новые вариаторы: "Утечка химикатов" - зоны испытания заполняются ядовитым газом. Нужно найти краны чтобы остановить наз в каждой из зон. "Остановите утечку" - перекройте краны в зоне испытания, чтобы остановить утечку химикатов. Также эти вариаторы добавлены в режим "Конструктор испытаний".
  • Новый каталог "Утечка химикатов" - зарабатывайте жетоны события, участвуя в испытаниях и заданиях события, и открывай награды! Каталог доступен до 6 октября.
  • Поддержка модификаций больше недоступна. Вместо этого некоторые опции ("Угол зрения" — "Дрожание камеры", "Размытие в движении" и др. появились в меню настроек игры.
  • Исправлены другие различные ошибки и внесены улучшения.
  • Новый костюм на Черном рынке - "Вальтер Бера" - 1000 монет Мёркоф.
Трейлеры 39 Обновления 34
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