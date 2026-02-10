ЧАТ ИГРЫ
The Outlast Trials 18.05.2023
Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
7.5 286 оценок

The Outlast Trials получила новые испытания, событие "Пришествие Богомоловой" и многое другое!

Обновление включает в себя:

  • Новые МК испытания - "Раздавите Бригадира" и "Устранение устаревшего оборудования"
  • Новое событие, ограниченное по времени "Пришествие Богомоловой" - в течение ограниченного времени Лилия будет скрываться на фоне некоторых испытаний, поджидая вас в самый неожиданный момент.
    Новый вариатор "Cбор амулетов" - найдите все амулеты манекена в ходе испытания.
  • Новый каталог "Пришествие Богомоловой" - зарабатывайте жетоны события, выполняя испытания, задания события и открывай награды! Каталог доступен до 10 марта.
  • Празднование 2-летней годовщины - выполни задания и получи эксклюзивные награды!
    Новый костюм на Черном рынке - "Огненный конь" - 1000 монет Мёркоф.
  • Функция "Присоединение в процессе" - присоединитесь к уже проходящим испытаниям в самой игре или к группам, находящимся в процессе формирования. Теперь можно изменять сложность испытания, настройки вторжения.
  • Новые вариаторы для "Конструктора испытаний" - "Лиланд Койл"; "Матушка Гуссбери"; "Лилия Богомолова"; "Сбор амулетов".
  • Внесены различные исправления ошибок и улучшения.
Источник  
