The Outlast Trials получила новые испытания, событие "Пришествие Богомоловой" и многое другое!

Обновление включает в себя:
- Новые МК испытания - "Раздавите Бригадира" и "Устранение устаревшего оборудования"
- Новое событие, ограниченное по времени "Пришествие Богомоловой" - в течение ограниченного времени Лилия будет скрываться на фоне некоторых испытаний, поджидая вас в самый неожиданный момент.
Новый вариатор "Cбор амулетов" - найдите все амулеты манекена в ходе испытания.
- Новый каталог "Пришествие Богомоловой" - зарабатывайте жетоны события, выполняя испытания, задания события и открывай награды! Каталог доступен до 10 марта.
- Празднование 2-летней годовщины - выполни задания и получи эксклюзивные награды!
Новый костюм на Черном рынке - "Огненный конь" - 1000 монет Мёркоф.
- Функция "Присоединение в процессе" - присоединитесь к уже проходящим испытаниям в самой игре или к группам, находящимся в процессе формирования. Теперь можно изменять сложность испытания, настройки вторжения.
- Новые вариаторы для "Конструктора испытаний" - "Лиланд Койл"; "Матушка Гуссбери"; "Лилия Богомолова"; "Сбор амулетов".
- Внесены различные исправления ошибок и улучшения.