The Outlast Trials получила рекордную скидку в 90% во время осенней распродажи

В рамках осенней распродажи Steam кооперативный хоррор The Outlast Trials от Red Barrels продаётся со скидкой 90 процентов. Прошлая максимальная скидка при этом составляла 73%. Это минимальная цена за всё время существования игры: в российском регионе она стоит около 130 рублей.

Акция продлится до 8 октября. Сейчас у игры рейтинг «Очень положительные»: 93 процента из более чем 90 тысяч отзывов рекомендуют её.

The Outlast Trials вышла в полной версии в 2024 году после раннего доступа в 2023-м. Это приквел к Outlast и Outlast 2: события разворачиваются во времена холодной войны, а игроки выступают в роли подопытных, которых принуждают участвовать в опасных экспериментах на объекте «Синьяла». Играть можно в одиночку или в кооперативе до четырёх человек, делая ставку на скрытность, уклонение и управление ресурсами, а не на прямые столкновения.