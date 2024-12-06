The Outlast Trials получит масштабное контентное обновление Project Breach на следующей неделе

Компания Red Barrels анонсировала крупное обновление Project Breach для своей популярной игры ужасов The Outlast Trials, которое выйдет 10 декабря. Игру, номинированную на Horror Game Awards в категориях «Лучшая игра ужасов года», «Лучший мультиплеер», «Самая доступная игра ужасов» и «Лучшая игра на выживание», ждет множество нововведений, включая новую карту, сюжетное испытание и персонажей.

Project Breach предложит игрокам сюжетную линию Амелии, загадочной героини, которая добровольно вступила в программу корпорации Murkoff. Амелия отправится в новое испытание «Удовольствие прокурора» на мрачной карте Downtown, где игроки столкнутся с кошмарами извращенного кабаре Франко. Помимо этого, впервые появится шанс сбежать из жуткого учреждения, где Реагенты проходят свои мучительные испытания.

Обновление также включает нового члена Ex-Pop, глушитель Rig, дополнительные MK-задачи, например, уничтожение семьи Фаттерманов и воссоединение ядерной семьи, а также новую концовку, действие которой происходит в Республике Конго. История Амелии раскрывается в новой главе The Murkoff Collections, где она стремится уничтожить таинственного Истермана и разрушить объект «Синьяла».

Особым дополнением станет зимнее событие Winter Kills, которое добавит атмосферу праздника в этот ужасающий мир.