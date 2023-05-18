В раннем доступе стал доступен жуткий кооп-хоррор Outlast Trials ©

Новый кооперативный ужастик Outlast Trials наконец-таки добрался до раннего доступа в Steam. Разработчики из Red Barrels решили порадовать фанатов франшизы, подарив уникальный проект, переносящий их в темный и жуткий мир экспериментов над психически больными людьми. Теперь вы сможете собрать команду друзей и вместе исследовать страшные тайны этого зловещего места. Также имеется захватывающий лор и атмосфера ужаса с постоянным напряжением.

Вам предстоит столкнуться с испытаниями и разгадать загадки, чтобы найти способ сбежать. Не забывайте, что страшные эксперименты продолжаются, и ваша команда будет в опасности до тех пор, пока не найдет выход. На момент раннего доступа в игре доступно несколько локаций, наполненных разнообразными ужасающими заданиями.

В отличие от оригинальных сюжетных частей Outlast, предлагается и прогрессия персонажа. По мере продвижения по уровням вы можете приобретать различные гаджеты, которые помогут вашей команде облегчить прохождение миссий. Кроме того, доступна и подробная кастомизация. поэтому ваш герой сможет выделиться на фоне других пациентов.

Вероятно, кто-то мог подумать, что Outlast Trials - это PvP игра вроде Dead by Daylight и подобных асимметричных хорроров. Но это вовсе не так! В Outlast вы играете исключительно против искусственного интеллекта и можете не только убегать и прятаться, но и отбиваться от своих обидчиков, а также хитростью заманивать их в ловушки.