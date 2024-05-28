В The Outlast Trials пройдёт событие PRIME TIME с 28 мая по 18 июня

Red Barrels представила самое смертоносное внутриигровое событие для The Outlast Trials — PRIME TIME. В этом новом обновлении игроки столкнутся сразу с двумя самыми устрашающими врагами Outlast. Матушка Крыжовник и сержант Койл преследуют игроков, пытающихся пройти испытания, похожие на квест-комнату, в совместной игре для 4 игроков. Внимательно следите за окружением, чтобы получить подсказки о предстоящем контенте Испытаний. Новое событие PRIME TIME пройдёт с 28 мая по 18 июня.
Оба «главных актива», Матушка Крыжовник и сержант Койл, одновременно угрожают игрокам в Испытаниях, удваивая опасность, с которой игроки обычно сталкиваются в Испытании, поскольку могущественные враги могут отключать их способности и наносить смертельный урон с течением времени.