Вышел 4-й сезон The Outlast Trials "Проект Диархия" - новые убийцы, испытания, возвращение "Перерождения"

В проекте «Диархия» предстоит столкнуться с новыми главными активами - убийцами, сиамскими близнецами Отто и Аророй Кресс. Они – позорная тайна династии Кресс. Отпрыски крупного химического бизнеса, извращённые гении химии и политики, их нарциссическое чувство превосходства питает непреодолимую ярость некультурных масс, физически благословлённых так называемой нормой. Выросшие в тайне, их отношения переросли в созависимый роман, полный убийств и настоящей любви. Близнецы Кресс правят торговым центром, где они сделают все, чтобы помешать Реагентам саботировать их политический митинг в новом испытании.

Новое испытание: "Убейте политика", новые МК-вызовы: "Приговорите осужденного" и "Соберите голоса"

Новое событие: "Кресс-близнецы". В течение ограниченного времени Отто и Арора Кресс будут присутствовать на всех испытаниях терапии близнецов Кресс.

Новый бесплатный каталог Делюкс: Проект "Диархия". Каталог заполнен 10 страницами новых эксклюзивных косметических средств для вашего самовыражения.

Новое Перерождение: Теперь предлагается два варианта: оригинальное для игроков-одиночек и новое "Перерождение" предназначенное для команд. Это новое Перождение помещает игроков в случайное испытание с 3 уникальными вариаторами. Для "Перерождения" теперь требуется 100 жетонов возрождения от каждого члена группы . Теперь можно накапливать до 1000 жетонов возрождения . Награды в виде жетонов возрождения за прохождение испытаний были пересмотрены (5 жетонов за длинное испытание и 3 жетона за MK вызов).

Дополнительные изменения:

Добавлена опция "Любая программа" на экране поиска групп. Теперь подбор игроков позволяет вам присоединяться к текущим испытаниям и сразу же перенаправляться в испытание; "Заполнение группы";

на экране поиска групп. Теперь подбор игроков позволяет вам присоединяться к текущим испытаниям и сразу же перенаправляться в испытание; "Заполнение группы"; Увеличены награды в виде опыта за ежедневные и еженедельные задания;

за ежедневные и еженедельные задания; Добавлены новые задачи в раздел "Перерождение" и "Эскалационная терапия";

Вариатор " Stay Together" был переработан и возвращен в Эскалацию; " Обратный отсчет до бомбы" и "Ухудшение состояния здоровья" также были возвращены.

был переработан и возвращен в Эскалацию; " и также были возвращены. Добавлены новые вариаторы в "Конструктор испытаний": "Обязательное побочное задание", "Близнецы Кресс", "Двойные задания", "Соберите коробки с уликами", "Не бегать";

"Обязательное побочное задание", "Близнецы Кресс", "Двойные задания", "Соберите коробки с уликами", "Не бегать"; Изменен баланс кривой сложности прогресса в режиме "Эскалация". Появился новый вариатор Ультра II (начиная с испытания №21 также необходимо будет выполнять 2 второстепенные цели, чтобы получить возможность выбора дополнительного бонусного улучшения).

Появился новый вариатор (начиная с испытания №21 также необходимо будет выполнять 2 второстепенные цели, чтобы получить возможность выбора дополнительного бонусного улучшения). Другие различные исправления ошибок и улучшения.

Новые платные пакеты DLC:

4 уникальных косметических набора "Фарфоровый наблюдатель", "Испуганный малыш", "Мир тяжеловесов", "Под землёй за жизнь" с нарядами, украшениями для комнат и многим другим, чтобы вы могли зайти в торговый центр уже в самом лучшем виде!

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