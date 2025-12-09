Вышел 5-й сезон The Outlast Trials "Проект Мессия" - новая охотница, испытания, зимнее событие и многое другое!

Обновление включает в себя:
- Новый главный актив - Лилия Богомолова, "молящаяся охотница" с изуродованным лицом. Будучи хищником, она тайно перемещается по Испытанию и поджидает следующую жертву, чтобы устроить засаду. Она может внезапно атаковать реагентов, используя свой дальнобойный стиль атаки.
- Новейшая экспериментальная среда "Курорт" в которой проходит новое длинное испытание "Разорите аукцион"
- 2 новых МК-испытания: "Сфабрикуйте скандал" и "Заберите запрещ. вещества"
- Новое временное событие "Зима приносит смерть" - доступен до 6 января 2026. Испытания включают в себя новый вариатор "Вечная мерзлота" - испытание проходит в условиях постоянного холода. Найдите источники тепла, чтобы согреться. А также "Ледяные мины" и "Собирайте подарки".
- Новые каталоги: "Проект Мессия" и "Зима приносит смерть"
- Черный Рынок пополнился новыми нарядами, которые можно приобрести за монеты Муркофф. Каталог мероприятий "Prime Time (2025)" теперь доступен для приобретения.
- Улучшения режима "Вторжение" - переработано меню, балансировка самозванцев и реагентов, введена новая рейтинговая система предлагающая уникальные награды за участие во Вторжении. Ваш рейтинг вторжения повышается по мере завершения матчей, независимо от того, играете ли вы за реагента или за самозванца.
- Twitch Drop - получите новые награды. Проходит с 9 декабря по 6 января.
- Также доступен новый комикс про историю Лилии - Глава 7, который доступен на официальном сайте Red Barrels
- Дополнительные исправления и изменения баланса
Игру можно приобрести со скидкой в 70% до 16 декабря по цене: 390 RUB / 222 UAH
