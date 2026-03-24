Вышел 6-й сезон The Outlast Trials "Проект Иуда" - новая среда, испытания, событие, улучшения снаряжений

Обновление включает в себя:
- Новейшая экспериментальная среда "Телевизионная студия" в которой проходит новое длинное испытание "Заткните рот идолу"
- Новые МК-испытания: "Раскройте убийство" и [Засекречено] - есть возникла проблема с терминалом в комнате для сна. Игнорируйте любые нестандартные программы, которые могут появиться на их экранах.
- Возвращение инициативы "Побег". Доступны все 4 вида сложности.
- Новый бесплатный Делюкс-каталог "Иуда". Каталог содержит 10 страниц новых эксклюзивных косметических предметов
- Новое временное событие "Мусорщик" - выполняйте задания и открывайте награды каталога. Имеются 3 новых вариатора.
- Новые вариаторы в Конструктор испытаний: "Ностофобия" - страх ностальгии; "Доставьте компоненты" - нужно найти механические компоненты и отнести в коробку; "Трофейное снаряжение" - настабильное одноразовое снаряжение с трупов участников испытания; "Сломанный реагент" - со старта нет снаряжения, рецептов и амфов, снижен заряд батареи ночного видения, ранение
- Обновление таблицы лидеров режима "Вторжение" - начните новый сезон с нуля и поднимитесь до ранга "Золото 1", чтобы получить все новые награды
- Улучшения снаряжений Рентгена и Баррикады. Рентген теперь является переключаемой функцией (вкл./выкл.). Новые улучшения позволяют сгенерировать электромагнитное поле, предотвращая активацию ловушек; ускорить время восстановления; увеличить ёмкость. Улучшения баррикады позволяют носить 3 штуки; можно одновременно установить несколько их; прорыв баррикады даёт прилив адреналина (раз в 60 секунд); мгновенно возвращают себе стоимость, если они разрушены, убраны игроком или его товарищем по команде
- Twitch Drops - получите новые награды. Проходит до 21 апреля
- Новые платные наряды на Черном рынке
- Другие дополнения, улучшения и исправления
Игру можно приборести со скидкой 70% до 26 марта: 390 RUB / 222 UAH
Может пора новый аутласт пилить, а не вот это?)
В этом году не было 29 февраля, помимо заварухи с ТВ, ну ещё хорошая отсылка и к Judas от Кена Левина, который у меня ~4 года в виш листе и ничего:XD Реально бывают выходят игры и даже хорошо когда ты о них ничего не знаешь, ну или толчок от раннего к релизу, без кучи лет. А когда ты видишь игру и уже готов в неё поиграть и даже может купил бы, а там она в производственном аду или просто интерес теряется спустя несколько лет, по-своему устаревает и такие примеры есть. Да, есть игры по прежнему делаются по 4-5 лет, но как с фильмами - пересмотришь кучу материала и становится неинтересно. ПРосто если ты знаешь что в Judas есть зацепка, система решений из-за действий, влияния, то что класика System Shock не могла себе позволить в своё время, это как-то держит, а что держат другие инди игры которые пусть не такие оригинальные и есть что делается для себя, но что там такого цепляющего что надо показывать это всё годами, а потом пытаться показаться модным к релизу? Всякий кооп хайп и то выстреливает сильнее..(
Так что далеко не все игры должны хайповаться долгое время, лучше вместо этого выстроить лучше рекламную компанию, заявлять что ты сделал, бить точечно:XD