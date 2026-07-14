Вышел 7-й сезон The Outlast Trials - новый экс-поп, испытания, каталоги, улучшения режимов Вторжения и Эскалации

Обновление 7 сезона включает в себя:
- Новейшая экспериментальная среда "Тюремная ферма" в которой проходит новое длинное испытание "Ударьте начальника"
- Новые МК-испытания: "Подкупите судей" и "Отмените траснляцию"
- Новый экс-поп: "Кусатель" - способный причинить тяжкий вред своими механически усиленными челюстями. Усиленные ноги наделяют его неожиданной скоростью. Кусаки будут будут включены в новых испытаниях, в будущем появятся во всех других.
- Ивент сообщества по сдаче крови - мероприятие, которое будет проходить с14 июля до 25 августа. Каждый вклад помогает достичь общей цели. Используйте найденные в испытании экстракторы крови, чтобы сдать кровь. Каждая сдача крови навсегда снижает ваш максимальный запас здоровья до конца испытания. По мере достижения сообществом новых целей, все участвующие реагенты будут получать награды. Также доступен каталог события.
- Новый бесплатный Делюкс-каталог "Проект Кладбище". Каталог содержит 10 страниц новых эксклюзивных косметических предметов
- Улучшения режима "Вторжение 2.0" - новые гаджеты для самозванцев, изменения баланса, подбора игроков, мини-игра, обновление таблицы лидеров и другое!
- Улучшения режима "Эскалация 2.0" - новые тематические еженедельные повышения уровня; улучшения в подборе игроков, интерфейса режима, сохранений. Теперь файл сохранения режима находится только у хоста комнаты. Другие игроки больше не могут продолжать прохождение самостоятельно с тем же пиком. Появилась таблица лидеров
- Кастомизация ножей и снаряжения + пресеты для снаряжения (до 3 слотов). Задания на мастерство - преодолейте каждое испытание, чтобы разблокировать престижные варианты кастомизации.
- Новые вариаторы в Конструктор испытаний:
- Черный Рынок пополнился новыми нарядами, которые можно приобрести за монеты.
- Twitch Drops - получите новые награды. Проходит с 14 июля до 9 августа.
- Другие дополнения, улучшения и исправления
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