Вышел трейлер обновления Project Messiah для The Outlast Trials, представивший Лилию Богомолову

Red Barrels показала крупное обновление Season 5: Project Messiah для The Outlast Trials, которое выйдет 9 декабря 2025 года.
Главным антагонистом апдейта стала Лилия Богомолова — «молящаяся охотница» с изуродованным лицом, ведущая новый жестокий аукцион в альпийском The Resort. Игроков ждут новое испытание DESPOIL THE AUCTION, где предстоит сорвать торговлю «живым товаром», а также дополнительные испытания MK — FABRICATE THE SCANDAL и SEIZE THE NARCOTICS.
Обновление привнесёт новое окружение, косметику из Deluxe Catalog «Project Messiah» и седьмую главу комикса Murkoff Collections, раскрывающую историю Лилии.
Опа, хороший подгон