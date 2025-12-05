ЧАТ ИГРЫ
The Outlast Trials 18.05.2023
Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
7.5 278 оценок

Вышел трейлер обновления Project Messiah для The Outlast Trials, представивший Лилию Богомолову

Solstice Solstice

Red Barrels показала крупное обновление Season 5: Project Messiah для The Outlast Trials, которое выйдет 9 декабря 2025 года.

Главным антагонистом апдейта стала Лилия Богомолова — «молящаяся охотница» с изуродованным лицом, ведущая новый жестокий аукцион в альпийском The Resort. Игроков ждут новое испытание DESPOIL THE AUCTION, где предстоит сорвать торговлю «живым товаром», а также дополнительные испытания MK — FABRICATE THE SCANDAL и SEIZE THE NARCOTICS.

Обновление привнесёт новое окружение, косметику из Deluxe Catalog «Project Messiah» и седьмую главу комикса Murkoff Collections, раскрывающую историю Лилии.

Источник  
