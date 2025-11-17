"О боже, зачем я это сделал?" Создатель Outlaws признал, что один из самых ненавистных уровней игры был перебором

Выход Outlaws + Handful of Missions: Remaster уже не за горами — обновлённая версия культового шутера LucasArts 1997 года появится уже на этой неделе. В честь релиза студия Nightdive поделилась большим интервью с Кевином Шмиттом, одним из ключевых дизайнеров уровней оригинальной Outlaws. Разговор получился насыщенным: от первых лет Шмитта в LucasArts до создания «вестерн-версии Doom», которая позднее стала настоящей классикой жанра.

Особое внимание в интервью уделено уровню Sawmill — Лесопилке. Это пятый, один из самых запутанных и противоречивых этапов игры, действие которого разворачивается в большом комплексе лесопилки с каналами, подъёмными механизмами, скрытыми ходами и хитроумными пазлами. Для многих игроков именно Sawmill стал «точкой невозврата»: уровень требовал манипуляций клапанами, поднятия воды, поиска деталей и точного нахождения спрятанных переключателей — всё это при плотных перестрелках и крайне дезориентирующей структуре.

Шмитт признаётся, что изначально перед ним стояла цель создать один из самых сложных уровней в игре. Уже тогда команда понимала, что Лесопилка вызывает полярные эмоции: одни были в восторге от сложности, другие — в ярости. «Меня заставили создать очень сложный уровень с головоломками. Оглядываясь назад, я бы, наверное, не стал делать это снова», — вспоминает дизайнер. По его словам, первоначальная версия была ещё сложнее: скорость воды сделали ниже, часть механик упрощена, но и после этого уровень оставался настоящим испытанием. «Сейчас, играя, я думаю: “О боже, зачем я это сделал?”»

После релиза игроки не жалели критики: Sawmill получили прозвище «Уровень-Стена», потому что именно на нём многие прекращали прохождение. И если бы сегодня Шмитту предложили переработать его, он сделал бы всё проще: уменьшил бы размеры шлюзов, отказался бы от обязательного использования отдельных навыков или изменил бы их структуру так, чтобы игрок чувствовал себя менее загнанным в угол.

Outlaws + Handful of Missions: Remaster выйдет 20 ноября 2025 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Поддержка нескольких языков позволит новому поколению игроков познакомиться с классикой — включая легендарную Лесопилку, которая вновь проверит всех на прочность.