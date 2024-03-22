Зрелищный футуристический шутер с элементами tower defense, Outpost: Infinity Siege, получил новый трейлер

Outpost: Infinity Siege сочетает в себе экшен от первого лица и стратегический tower defense. Игра выходит в конце марта.

Последняя игра издательства Lightning Games, Outpost: Infinity Siege, сочетающая в себе высокооктановый FPS-геймплей с методичной стратегией защиты башен и строительства баз, выходит 26 марта.

Свежий трейлер игры Outpost от разработчика Team Ranger: Infinity Siege, показанный на весенней выставке Future Games Show Spring Showcase, позволил зрителям увидеть весь напряженный футуристический экшен, связанный с исследованием полуоткрытых карт, грабежом жизненно важных ресурсов и защитой своего мобильного форпоста.

В боевом режиме вы перейдете в режим от первого лица и сразитесь с роботизированными врагами Outpost: Infinite Siege, используя всевозможное оружие. Вы даже получите в свое распоряжение крюк-кошку, который, несомненно, поможет вам занять выгодную позицию и спастись от опасности с ценным грузом.

Ресурсы, которые вы собираете во время исследований, также необходимы для модернизации вашего мобильного форпоста - огромной оружейной платформы и операционной базы для ваших походов в режиме Tour Mode. Помимо визуального зрелища в режиме Combat Mode, вам также придется перейти в стратегический режим Command Mode, где вы будете строить, модернизировать и управлять своим аванпостом, чтобы он был готов защищать себя от встречных атак с максимальной огневой мощью.

В сочетании этих двух режимов в Outpost много риска и вознаграждения: Infinity Siege, причем за смерть придется дорого заплатить. Если вы умрете в середине уровня, то все снаряжение, которое было у вашего оперативника, будет потеряно, но его можно будет восстановить в сложной миссии "День восстановления". А если ваш аванпост захвачен, вам придется спасаться, уклоняясь от стай агрессивных роботов и теряя все ресурсы базы. Впрочем, к вашему походу могут присоединиться еще три игрока и помочь аванпосту в его миссии.