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OutRun 2006: Coast 2 Coast 31.03.2006
Симулятор
7.5 56 оценок

Outrun 2006: Coast 2 Coast получила различные улучшения благодаря неофициальному патчу

monk70
Новости

С годами OutRun 2006: Coast 2 Coast от SEGA стала культовой игрой благодаря четкому аркадному геймплею без излишеств. Сообщество, созданное вокруг игры, продолжает обновлять версию для ПК, значительно улучшая ее с графической точки зрения и не только.

В частности, разработчик emoose создал патч, который творит чудеса, включая улучшенные отражения, лучшую поддержку контроллеров, в том числе для импульсных триггеров Xbox Series, возможность использования персонализированной музыки, сокращение времени загрузки и масштабирование пользовательского интерфейса, а также другие исправления и изменения.

Короче говоря, это своего рода настоящее обновленное издание, причем очень высокого качества. Последнюю версию патча можно загрузить со страницы на Github.

Улучшения:

  • Встроенный ограничитель частоты кадров, предотвращающий ускорение игры.
  • FPS теперь можно частично разблокировать, при этом рендеринг FPS разблокируется, пока игра работает со скоростью 60FPS.
  • Текстуры пользовательского интерфейса и игровой сцены можно извлекать и заменять.
  • Позволяет отключать уровни детализации транспортных средств, уменьшая ухудшение качества по мере их приближения.
  • Восстановлен код вибрации XInput из версии для Xbox, позволяющий переключать передачи, заносы, сбои и многое другое для обеспечения обратной связи.
  • Импульсные триггеры Xbox Series поддерживаются и могут быть настроены в INI.
  • Вы можете принудительно использовать анизотропную фильтрацию и суперсэмплинг прозрачности, значительно уменьшая наложение по краям дорожки.
  • Разрешение рендеринга отражений можно увеличить по сравнению со значением по умолчанию 128x128.
  • Игра теперь может работать в оконном режиме без рамок; курсор мыши будет скрыт, пока игра активна.
  • Автоматически отключает масштабирование DPI в окне игры, устраняя некоторые проблемы с масштабированием.
  • Значительно сокращено время загрузки за счет отключения ограничителя кадров/вертикальной синхронизации во время загрузки экранов.
  • Теперь вы можете загружать музыку из несжатых файлов WAV или FLAC без потерь, если они существуют с тем же именем файла.
  • Позволяет пропускать вводные экраны.
  • Музыкальную дорожку можно изменить во время гонки с помощью кнопок Q и ​​E или кнопок Back/RS+Back на контроллере.
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OutRun 2006: Coast 2 Coast
31.03.2006
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ahnx

Зачем он нужен, если есть Forza Horizon?

-1
ugf16349

*Facepalm* Это две разные игры. Тебе не нужен - не значит, что всем не нужен.

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