Outrun 2006: Coast 2 Coast получила различные улучшения благодаря неофициальному патчу

С годами OutRun 2006: Coast 2 Coast от SEGA стала культовой игрой благодаря четкому аркадному геймплею без излишеств. Сообщество, созданное вокруг игры, продолжает обновлять версию для ПК, значительно улучшая ее с графической точки зрения и не только.

В частности, разработчик emoose создал патч, который творит чудеса, включая улучшенные отражения, лучшую поддержку контроллеров, в том числе для импульсных триггеров Xbox Series, возможность использования персонализированной музыки, сокращение времени загрузки и масштабирование пользовательского интерфейса, а также другие исправления и изменения.

Короче говоря, это своего рода настоящее обновленное издание, причем очень высокого качества. Последнюю версию патча можно загрузить со страницы на Github.

Улучшения: