Outrun 2006: Coast 2 Coast получила различные улучшения благодаря неофициальному патчу

С годами OutRun 2006: Coast 2 Coast от SEGA стала культовой игрой благодаря четкому аркадному геймплею без излишеств. Сообщество, созданное вокруг игры, продолжает обновлять версию для ПК, значительно улучшая ее с графической точки зрения и не только.
В частности, разработчик emoose создал патч, который творит чудеса, включая улучшенные отражения, лучшую поддержку контроллеров, в том числе для импульсных триггеров Xbox Series, возможность использования персонализированной музыки, сокращение времени загрузки и масштабирование пользовательского интерфейса, а также другие исправления и изменения.
Короче говоря, это своего рода настоящее обновленное издание, причем очень высокого качества. Последнюю версию патча можно загрузить со страницы на Github.
Улучшения:
- Встроенный ограничитель частоты кадров, предотвращающий ускорение игры.
- FPS теперь можно частично разблокировать, при этом рендеринг FPS разблокируется, пока игра работает со скоростью 60FPS.
- Текстуры пользовательского интерфейса и игровой сцены можно извлекать и заменять.
- Позволяет отключать уровни детализации транспортных средств, уменьшая ухудшение качества по мере их приближения.
- Восстановлен код вибрации XInput из версии для Xbox, позволяющий переключать передачи, заносы, сбои и многое другое для обеспечения обратной связи.
- Импульсные триггеры Xbox Series поддерживаются и могут быть настроены в INI.
- Вы можете принудительно использовать анизотропную фильтрацию и суперсэмплинг прозрачности, значительно уменьшая наложение по краям дорожки.
- Разрешение рендеринга отражений можно увеличить по сравнению со значением по умолчанию 128x128.
- Игра теперь может работать в оконном режиме без рамок; курсор мыши будет скрыт, пока игра активна.
- Автоматически отключает масштабирование DPI в окне игры, устраняя некоторые проблемы с масштабированием.
- Значительно сокращено время загрузки за счет отключения ограничителя кадров/вертикальной синхронизации во время загрузки экранов.
- Теперь вы можете загружать музыку из несжатых файлов WAV или FLAC без потерь, если они существуют с тем же именем файла.
- Позволяет пропускать вводные экраны.
- Музыкальную дорожку можно изменить во время гонки с помощью кнопок Q и E или кнопок Back/RS+Back на контроллере.
Зачем он нужен, если есть Forza Horizon?
*Facepalm* Это две разные игры. Тебе не нужен - не значит, что всем не нужен.