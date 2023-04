Хоррор на выживание в стилистике 80-х The Outsiders будет доступен в раннем доступе Steam в мае 2023 ©

The Outsiders — это хоррор на выживание в жанре игрового шоу с однопользовательским и асимметричным многопользовательским режимами. The Outsiders разворачивается на фоне пропитанных синтезаторами 80-х, предлагая как асимметричный многопользовательский режим, в котором «участники» извращенного игрового шоу подвергаются смертельным испытаниям таинственным мастером игры, так и эпизодический режим одиночной игры.

При запуске в раннем доступе Steam игра будет иметь два игровых режима: The Human Show и The Origin.

The Human Show — это асимметричный многопользовательский кооперативный режим для двух-пяти игроков, в котором они играют в качестве невольных участников в игровом шоу с высокими ставками, играющими не на жизнь, а на смерть. В The Human Show один игрок возьмет на себя роль Game Master, делая все возможное, чтобы напугать, заманить в ловушку и изменить карту, чтобы сделать ее еще более опасной. Участники должны отточить свои навыки командной работы, чтобы решать головоломки, избегать ловушек и иметь дело с множеством ужасных потусторонних существ в погоне за мастером игры. Каждая из трех начальных карт, найденных в многопользовательской игре The Outsiders, действует как эпизод The Human Show, с количеством головоломок и карт, которые будут увеличиваться по мере того, как игра находится в раннем доступе Steam.

The Origin — это первая глава одиночной кампании The Outsiders, в которой рассказывается развивающаяся история ужасов о Шоу людей и различных участниках, которые пытаются выжить в нем. Кампания будет периодически пополняться новыми главами, которые расширяют историю раннего доступа Steam, предлагая новые знания, страхи и ностальгию по 80-м.

The Outsiders выйдет на ПК (Steam) в 2024 году.