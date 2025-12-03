Outward 2 готовится к первому испытанию: открыт набор на декабрьский альфа-тест

Поклонники суровых survival-RPG получили отличный повод вновь примерить роль упрямого искателя приключений: разработчики Outward 2 открыли регистрацию на первый альфа-тест. Студия Nine Dots планирует провести его с 9 по 15 декабря, позволив игрокам исследовать один из ключевых узлов мира — город Хабуб — и окружающий его регион Беллоугел. Записаться можно уже сейчас на официальном сайте создателей.

Ранняя версия, которую успел опробовать приглашённый журналист, вселяет уверенность: продолжение сохраняет всё, за что так ценили оригинал. Его путешествие началось предсказуемо жёстко — герой, вооружённый лишь зубилом, был избит троглодитом буквально в паре шагов от городских ворот. Затем последовали классические трудности: попытки сориентироваться по старинной карте без отметки игрока, травма лодыжки, из-за которой пришлось отказаться от бега, и несварение желудка после неудачной попытки утолить жажду речной водой.

Но, как и в первой части, терпение вознаграждается. Первая победа над огненным элементалем и находка вместительного рюкзака стали поворотным моментом. С новым снаряжением и добытым оружием — ломом и не зажжённым факелом — открылось больше возможностей для выживания: приготовление пищи, создание бинтов и щита, торговля лутом ради припасов и даже покупка кремнёвого пистолета.

И, конечно, не обошлось без фирменной иронии серии: после долгих скитаний, страданий и попыток уйти как можно дальше от Хабуба израненный герой вновь оказался у его ворот, начав и закончив путь в одной точке.

Outward 2 продолжает традиции своего предшественника — жестокий, честный и удивительно атмосферный опыт, который в декабре смогут почувствовать первые тестировщики.