Outward 2 открыла бесплатную бету - хардкорная RPG готовится вернуть игроков в суровый мир Аурай

Студия Nine Dots Studio объявила о запуске открытого бета-тестирования Outward 2 в Steam. Это отличный шанс заранее познакомиться с одной из самых необычных ролевых игр последних лет, которая делает ставку не на героическое могущество персонажа, а на выживание, подготовку и последствия каждого решения.

События Outward 2 вновь разворачиваются в мире Аурай, где игрокам предстоит взять на себя роль обычного искателя приключений. Здесь нет избранных героев или пророчеств — успех зависит исключительно от внимательности, планирования и умения адаптироваться к обстоятельствам. Даже смерть не становится концом пути: она лишь запускает новую главу истории с собственными последствиями.

Разработчики значительно расширили механики оригинала. Мир теперь живёт по полноценному годовому циклу с сезонами и изменяющимися регионами. Появилась новая система развития персонажа, в которой навыки формируются в зависимости от стиля игры, а магия требует проведения ритуалов вместо простого нажатия кнопок.

Особое внимание уделено инвентарю и подготовке к путешествиям. Рюкзак остаётся важнейшим элементом выживания, а в продолжении появится даже вьючное животное для перевозки добычи. При этом каждое сражение требует тактического подхода: установка ловушек, выбор экипировки и грамотное использование ресурсов зачастую важнее грубой силы.

Не обошлось и без кооператива — проходить приключение можно вдвоём как по сети, так и на одном экране. Судя по представленным материалам, Nine Dots Studio не пытается превратить Outward 2 в более массовую RPG, а наоборот развивает идеи оригинала, который ценили именно за бескомпромиссный подход к выживанию и исследованию мира.

Ранний доступ Outward 2 стартует в июле на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG. Открытая бета уже доступна всем желающим.