Outward 2 отложили до 2027 года: разработчики решили не повторять типичные ошибки раннего доступа

Nine Dots Publishing и Nine Dots Studio объявили о переносе запуска Outward 2 в раннем доступе. Изначально выход амбициозной RPG с открытым миром был запланирован на 7 июля 2026 года, однако теперь игрокам придётся ждать до 2027 года. Проект по-прежнему готовится к релизу на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG.

О причинах задержки подробно рассказал генеральный директор и креативный директор студии Гийом Буше-Видаль. По его словам, команда пришла к выводу, что текущая версия игры ещё не соответствует ожиданиям аудитории. Значительную роль в этом решении сыграли отзывы участников бета-тестирования, многие из которых призывали разработчиков уделить проекту больше времени.

Буше-Видаль признал, что новость может разочаровать поклонников, особенно тех, кто уже планировал провести лето в мире Аурая. Тем не менее студия считает, что выпуск недостаточно готовой версии нанёс бы гораздо больший ущерб репутации игры и доверию сообщества.

Разработчик отметил, что одна из главных целей команды — добиться заметного качественного скачка между текущей бета-версией и будущим запуском раннего доступа. По мнению студии, игроки должны увидеть реальные результаты дополнительного времени разработки, а не столкнуться с продуктом, который требует слишком большого количества доработок уже после старта продаж.

Перенос выглядит особенно показательным на фоне растущей критики раннего доступа как формата, когда некоторые проекты выходят в недостаточно стабильном состоянии. Судя по заявлению Nine Dots Studio, авторы Outward 2 предпочли отложить релиз, чем рисковать первым впечатлением игроков.

Теперь разработчики сосредоточатся на улучшении стабильности, баланса и общего качества проекта. Новая дата запуска пока не названа, но студия уверяет, что дополнительное время поможет превратить Outward 2 в игру, к которой поклонники первой части захотят возвращаться на протяжении многих лет.