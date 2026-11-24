Суровая RPG о выживании в мире Аурай продолжает привлекать внимание игроков: Outward 2 уже собрала более 500 тысяч добавлений в список желаемого Steam. Студия Nine Dots поблагодарила аудиторию за поддержку и рассказала, чем собирается заняться в ближайшие недели. Вместо очередной демонстрации боевой системы разработчики решили посвятить декабрь музыке.

Команда объявила следующий месяц временем саундтрека Outward 2. Авторы намерены подробнее познакомить игроков с музыкальным сопровождением будущей RPG, однако пока не раскрывают, как именно будут публиковать композиции и сколько материалов подготовили. Разработчики надеются, что музыка позволит поклонникам лучше прочувствовать атмосферу приключений ещё до выхода игры.

Вторая часть продолжит развивать идеи оригинальной Outward, в которой выживание требовало не меньше внимания, чем сражения. Путешественникам предстоит следить за запасами еды и воды, учитывать погодные условия и заранее готовиться к опасным вылазкам. Здесь нельзя бездумно отправляться навстречу приключениям: неподготовленное путешествие может закончиться гораздо раньше, чем ожидалось.

Outward 2 можно будет пройти в одиночку или вдвоём в кооперативе. Причём разработчики предусмотрели не только сетевую игру, но и совместное прохождение на разделённом экране.

Ранний доступ RPG на ПК запланирован на 8 февраля 2027 года. До этого момента Nine Dots ещё предстоит рассказать немало подробностей о проекте, а декабрьская серия музыкальных материалов станет очередным способом познакомить аудиторию с миром Аурай.