Outward 2 выходит летом 2026 года - новый трейлер обещает верность концепции и крупные улучшения

Разработчик Nine Dots Studio объявил, что Outward 2 выйдет на PC через Steam летом 2026 года. Студия заявляет, что сиквел сохраняет главную идею оригинала — реалистичную симуляцию жизни приключенца — и одновременно исправляет и развивает ключевые системы игры.

Гийом Буше-Видаль, генеральный директор и креативный директор Nine Dots Studio, отметил, что команда «сохранила те же ингредиенты, осталась верна концепции и улучшила то, что не соответствовало ожиданиям — боевую систему, погружение в игру и редактор персонажей». Оригинальная Outward собрала более трёх миллионов игроков, и во многом успех проекта объясняется вниманием разработчиков к отзывам сообщества.

Outward 2 предлагает оставить за плечами образ легендарного героя: игрок — обычный человек, стартующие сценарии (три варианта) и одинадцать фоновых историй задают тон начинанию. Мир Аурай разделён на четыре области с собственными биомами и годовым циклом сезонов, что влияет на доступность путей и поведение NPC. Авторы подчёркивают значимость подготовки: выживание требует учёта веса экипировки, питания и планирования маршрутов.

Сиквел вводит систему роста через мастерство — навыки развиваются в зависимости от стиля игры, появляются учителя для обучения приёмам. Магия теперь ритуальна и требует подготовки, бой стал тактическим и плавным, появилось больше комбинаций оружия. Управление инвентарём сделано принципиальней: рюкзак ограничен, появился мул для перевозки трофеев, но и он уязвим.

Outward 2 сохранит кооператив — добавлен режим разделённого экрана для двух игроков и онлайн-кооператив. Разработчики обещают улучшенную графику, более глубокое погружение и переработанную боёвку, опираясь на опыт и отзывы сообщества.