Outward 2 выйдет в раннем доступе уже 7 июля - хардкорная RPG снова делает ставку на выживание, а не на героизм

Студия Nine Dots Studio официально объявила, что Outward 2 выйдет в раннем доступе 7 июля на PC через Steam, Epic Games Store и GOG. А уже 26 мая стартует закрытое бета-тестирование. Для поклонников первой части это, пожалуй, одна из самых интересных RPG ближайших месяцев — особенно на фоне того, как редко сегодня выходят действительно «суровые» приключенческие игры.

Разработчики обещают сделать сиквел больше, глубже и живее оригинала. Глава студии Гийом Буше-Видаль заявил, что команда хочет улучшить практически все ключевые элементы: исследование мира, боевую систему, развитие персонажа и подачу истории. При этом главное отличие Outward от большинства RPG останется прежним — игрок здесь не избранный герой, а обычный человек, который выживает в опасном мире.

Именно этим серия и цепляет. В Outward 2 по-прежнему нужно думать перед каждым походом: собирать припасы, ставить ловушки, следить за весом рюкзака и даже сбрасывать его перед боем ради мобильности. Смерть тоже не станет простой перезагрузкой — игра продолжит историю с последствиями ваших ошибок.

Авторы также переработали магию, добавили больше тактических возможностей в сражениях и сделали мир Аурай более живым благодаря сезонам и меняющимся регионам. Появится и кооператив — как онлайн, так и на разделенном экране.

Что особенно приятно — разработчики отдельно подчеркивают хорошую оптимизацию. Так что Outward 2 может стать редким случаем большой RPG, которая будет комфортно работать даже на слабых ПК. И на фоне перегруженных современными эффектами проектов это уже выглядит как серьезное преимущество.