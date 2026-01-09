Разработчики Outward 2 рассказали о системе создания персонажей, боевой системе и календаре

Разработчик Nine Dots Studio раскрыл больше подробностей о своей грядущей кооперативной приключенческой игре Outward 2. Во время недавней презентации New Game+ генеральный директор, основатель и креативный директор проекта Гийом Буше-Видаль рассказал о фокусе на погружении в игру и о том, что игроки могут предпочесть это чувству собственной силы.

Ключевым дизайнерским решением является то, что персонажи игроков в Outward 2 будут обычными людьми, а не важными фигурами в каких-либо крупных пророчествах о судьбе мира.

Это было большим изменением в нашем подходе. Все наши дизайнерские решения были приняты в соответствии с этим видением. Вы обычный человек, и вы просто хотите думать как человек, но в фантастическом мире.



Когда вы отстранены, когда вы думаете: „Пфф, это не так уж опасно, я это уже делал“, и именно тогда жизнь дает вам отпор, верно? В реальной жизни все так же. Так должно быть и в дизайне.

Начнём с углублённого создания персонажа, предлагаемого в Outward 2, что является значительным шагом вперёд по сравнению с Outward 2019 года. Буше-Видаль признал, что в первой игре серии были «очень некрасивые главные герои», и что она не предлагала много вариантов, кроме нескольких лиц и причёсок. Outward 2, с другой стороны, предложит игрокам больше возможностей, включая такие вещи, как предыстория и черты характера персонажа.

В начале игрокам будет предложен выбор из трёх разных стартовых локаций, каждая из которых будет иметь свой уникальный квест, определяющий мотивацию для приключения. Например, в одном городе решение игрока отправиться в приключение будет обусловлено отчаянием из-за бездомности, в другом — игрок только что купил дом и оказывается втянутым в странные ситуации. В третьем городе игрок будет стремиться улучшить свою жизнь после работы в шахтах.

Для дальнейшего погружения в игровой мир, которое Nine Dots Studio стремится обеспечить игрокам, в Outward 2 будет реализована полноценная годовая календарная система, которая также послужит основой для динамической системы погоды. Как и в реальном мире, времена года в Outward 2 будут меняться в зависимости от месяца. Времена года будут влиять на окружающий мир, а не просто быть визуальными эффектами.

Улучшения в боевой системе включают возможность экипировки более разнообразным снаряжением, в том числе возможностью использовать два оружия или щита одновременно.

Outward 2 выйдет на ПК летом 2026 года. Студия также подтвердила, что будут проводиться игровые тесты, на которые можно зарегистрироваться в Steam.