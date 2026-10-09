Разработчики ролевой игры Outward 2 назвали точную дату старта в раннем доступе

Разработчики из Nine Dots Studio представили свежий ролик своего грядущего проекта Outward 2. Опубликованный видеоматериал раскрыл конкретный день, когда пользователи смогут лично опробовать продолжение популярного симулятора выживания в фэнтезийном мире Аурай. Ранее создатели уже объявляли о вынужденном переносе релиза на следующий год, однако теперь авторы полностью определились с графиком производства и официально утвердили запуск незавершённой версии на 8 февраля 2027 года.

Вторая часть серии предложит пользователям классический хардкорный игровой процесс с элементами выживания, где полностью отсутствует автоматическое масштабирование уровней противников или божественные благословения. Главный герой останется обычным путником, которому для успешных странствий по опасным регионам придётся постоянно следить за показателями голода, проверять карту и не забывать про походный рюкзак. Закадровый голос в опубликованном трейлере предупреждает, что местная экосистема карает за глупость и выживают здесь только самые умные, поэтому игрокам необходимо заранее готовить ловушки, комбинировать заклинания и адаптироваться к суровой среде.

Разработчики делают ставку на приземлённый игровой опыт и полное отсутствие подсказок, заставляя пользователя самостоятельно искать крупицы истины в жестоком окружении. Столкновение с дикой природой и монстрами потребует от игроков максимальной концентрации, ведь каждая допущенная ошибка в снаряжении или тактике боя гарантированно оставит персонажа умирать посреди зимней глуши.

Приобрести амбициозную новинку для персональных компьютеров можно будет одновременно на трёх популярных цифровых площадках, среди которых заявлены цифровые магазины Steam, Epic Games Store и GOG. На всех указанных платформах уже работают официальные страницы, где заинтересованы пользователи прямо сейчас могут добавить ролевой экшен в свои персональные списки желаемого.