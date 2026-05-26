Стартовал закрытый бета-тест ролевого выживания Outward 2 на ПК

Студия Nine Dots Studio объявила о начале закрытого бета-тестирования ролевой игры с элементами выживания Outward 2. Тестирование проходит на платформе Steam и продлится до 8 июня 2026 года.

Принять участие в тестировании могут игроки, получившие доступ через систему Steam Playtest, а также владельцы специальных ключей активации. Пользователи, участвовавшие в тестировании в январе 2026 года, получили доступ автоматически. Разработчики предупреждают, что перед запуском новой версии игры необходимо вручную зайти в локальные файлы проекта и полностью удалить папку SaveGames, расположенную по пути otw2_ue/Saved. В противном случае игроки могут столкнуться с многочисленными багами и техническими ошибками.

В рамках текущей сборки пользователям доступен редактор персонажей, который все еще находится в разработке, а также кооперативный режим по сети и в формате разделенного экрана. Игроки могут исследовать регион La Rescapée и город Simeon's Bastion, выполнить стартовое задание Bellowgale Call to Adventure, встретить более 15 видов противников и зачистить более 10 подземелий. В игре также представлены 2 тренера для разблокировки уникальных навыков, стартовое снаряжение и классические механики выживания, включая голод, жажду, сон и влияние температуры окружающей среды на состояние героя.

Создатели проекта разрешили свободно записывать игровой процесс, проводить трансляции и делиться материалами, так как на данную фазу тестирования не распространяется соглашение о неразглашении. Локализация в бета-версии отсутствует, весь контент представлен исключительно на английском языке. Весь накопленный в процессе тестирования прогресс не будет перенесен в финальную версию игры после ее полноценного релиза.

Разработчики предупреждают о наличии множества известных проблем, среди которых возможные падения частоты кадров, сбои при загрузке, ошибки синхронизации в сетевой игре, отсутствие некоторых звуковых эффектов и временные интерфейсы в меню. Кроме того, до 22 июня 2026 года авторы проводят творческий конкурс скриншотов и видеороликов в социальных сетях. Победители творческого состязания получат 2 ключа раннего доступа к игре, которые будут отправлены им за 3 дня до официального выхода проекта.