Тактика важнее силы: представлен геймплейный трейлер Outward 2

Студия Nine Dots Studio представила новый геймплейный трейлер ролевого экшена Outward 2. В ролике разработчики сделали акцент на тактике и тщательной подготовке к каждому бою.

Авторы подчёркивают: в случае опасности самым разумным решением может стать побег. Сражений лучше избегать, а если столкновения не миновать, игроку придётся продумывать стратегию. В отличие от многих RPG, здесь герой не получает постоянной помощи — рассчитывать нужно только на себя.

В трейлере показали совоподобных монстров и различные способы противостояния им. Разработчики напомнили, что протагонист — не легендарный спаситель мира, а обычный искатель приключений, который учится на собственных ошибках.

Дата релиза Outward 2 по-прежнему не объявлена.