Outward 2 Лето 2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
7 25 оценок

Тактика важнее силы: представлен геймплейный трейлер Outward 2

butcher69 butcher69

Студия Nine Dots Studio представила новый геймплейный трейлер ролевого экшена Outward 2. В ролике разработчики сделали акцент на тактике и тщательной подготовке к каждому бою.

Авторы подчёркивают: в случае опасности самым разумным решением может стать побег. Сражений лучше избегать, а если столкновения не миновать, игроку придётся продумывать стратегию. В отличие от многих RPG, здесь герой не получает постоянной помощи — рассчитывать нужно только на себя.

В трейлере показали совоподобных монстров и различные способы противостояния им. Разработчики напомнили, что протагонист — не легендарный спаситель мира, а обычный искатель приключений, который учится на собственных ошибках.

Дата релиза Outward 2 по-прежнему не объявлена.

Комментарии:  4
нитгитлистер

так если даты нет. зачем так обнадёживать? выглядит то весьма занятно

1
Лидер Мур

билд на торрентах давно лежит на 20 гигов, поиграй, там такая шляпа, хз мб поправят к релизу, но то что сейчас, это ужас

1
samosan

Тут у кучи игр так.

Hevin

Мда, смотрю от первой они решили не уходить совсем. Ни в графическом, ни в геймплейном плане. Пересветы жуткие, анимации нечитаемые и унылые, графика ровно такая же как в первой части.