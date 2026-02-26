Тактика важнее силы: представлен геймплейный трейлер Outward 2

Студия Nine Dots Studio представила новый геймплейный трейлер ролевого экшена Outward 2. В ролике разработчики сделали акцент на тактике и тщательной подготовке к каждому бою.
Авторы подчёркивают: в случае опасности самым разумным решением может стать побег. Сражений лучше избегать, а если столкновения не миновать, игроку придётся продумывать стратегию. В отличие от многих RPG, здесь герой не получает постоянной помощи — рассчитывать нужно только на себя.
В трейлере показали совоподобных монстров и различные способы противостояния им. Разработчики напомнили, что протагонист — не легендарный спаситель мира, а обычный искатель приключений, который учится на собственных ошибках.
Дата релиза Outward 2 по-прежнему не объявлена.
так если даты нет. зачем так обнадёживать? выглядит то весьма занятно
билд на торрентах давно лежит на 20 гигов, поиграй, там такая шляпа, хз мб поправят к релизу, но то что сейчас, это ужас
Тут у кучи игр так.
Мда, смотрю от первой они решили не уходить совсем. Ни в графическом, ни в геймплейном плане. Пересветы жуткие, анимации нечитаемые и унылые, графика ровно такая же как в первой части.