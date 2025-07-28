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Outworld Station 22.04.2025
Стратегия, Инди, Строительство, Космос
10 1 оценка

В симулятор космической фабрики Outworld Station добавили калькулятор, чертежи и другие инструменты

Solstice Solstice

Обновление 0.1.2.6 привнесло в Outworld Station несколько полезных инструментов:

  • Инструмент мультивыбора: можно выбрать до 50 зданий и внести изменения сразу во все.
  • Инструмент чертежей: можно создать шаблон из нескольких зданий и дублировать его.
  • Калькулятор: можно считать числа прямо в игре.
  • Хотбары: 5 панелей быстрого доступа, в которые можно добавить избранные объекты и переключаться между ними колёсиком мышки + alt.

Сейчас игра имеет очень положительные отзывы в Steam. Outworld Station находится в раннем доступе с апреля 2025, продолжая получать по 1-2 обновлению в месяц.

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