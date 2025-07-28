В симулятор космической фабрики Outworld Station добавили калькулятор, чертежи и другие инструменты

Обновление 0.1.2.6 привнесло в Outworld Station несколько полезных инструментов:
- Инструмент мультивыбора: можно выбрать до 50 зданий и внести изменения сразу во все.
- Инструмент чертежей: можно создать шаблон из нескольких зданий и дублировать его.
- Калькулятор: можно считать числа прямо в игре.
- Хотбары: 5 панелей быстрого доступа, в которые можно добавить избранные объекты и переключаться между ними колёсиком мышки + alt.
Сейчас игра имеет очень положительные отзывы в Steam. Outworld Station находится в раннем доступе с апреля 2025, продолжая получать по 1-2 обновлению в месяц.