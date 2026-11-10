Ova Magica вышла на консолях и приглашает игроков в Клевертаун

Разработчики ClaudiaTheDev и Skinny Frog совместно с издателем Top Hat Studios выпустили симулятор жизни Ova Magica на консолях. Игра сочетает развитие фермы, общение с жителями, исследование мира и коллекционирование фантастических существ. Релиз сопровождался специальным трейлером, посвящённым запуску.

События разворачиваются в Клевертауне, где игроку предстоит привести в порядок заброшенную ферму и начать новую жизнь. Помогать в повседневных делах будут блобы — милые существа, которых можно собирать, выращивать, скрещивать и тренировать. Они способны ухаживать за посадками, производить полезные товары и участвовать в сражениях. Также можно знакомиться с местными жителями, укреплять дружбу и строить романтические отношения.

Помимо фермерских занятий, игроков ждут турниры Лиги блобов, рыбалка, сезонные фестивали и путешествия по неизведанным мирам с поиском сокровищ и редких существ.

Ova Magica уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. На PC игра ранее вышла в полной версии 28 мая 2026 года и распространяется через Steam и GOG.