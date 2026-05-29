Ova Magica 23.07.2024
Аркада, Ролевая, Инди
4.2 17 оценок

Разработчики симулятора фермы Ova Magica выпустили версию 1.0 на ПК

Extor Menoger

Разработчики из студий ClaudiaTheDev и Skinny Frog объявили о полноценном релизе симулятора фермерской жизни с элементами японской ролевой игры Ova Magica на PC. Игра вышла из раннего доступа в сервисе Steam 28 мая 2026 года, где находилась 1 год и 10 месяцев.

Проект Ova Magica совмещает развитие фермерского хозяйства и коллекционирование монстров. Игрокам предстоит обустраивать участок в поселении Clover Town, общаться с местными жителями, исследовать неизведанные территории и воспитывать особых круглых существ - блобов. Ранний доступ к игре стартовал 23 июля 2024 года, и за прошедший период создатели внесли множество изменений на основе отзывов пользователей.

С выпуском версии 1.0 в игре появилась полная поддержка достижений в Steam. Разработчики добавили новые языковые локализации, включая немецкий, испанский, французский, японский и упрощенный китайский, переведя более 300 000 слов. Официальный перевод на русский язык на момент релиза отсутствует. В финальной версии полностью завершены все сюжетные линии дружбы с персонажами, добавлена система бракосочетания, а также стал доступен новый мир блобов с уникальными цепочками заданий.

Особое внимание авторы уделили переработке игрового процесса и баланса. На основе отзывов игроков была полностью удалена механика потери сознания в полночь, что позволило перемещаться по игровому миру и продавать предметы без жестких временных рамок. Создатели увеличили базовый запас энергии персонажа, снизили затраты выносливости на рыбалку и ловлю насекомых, а также уменьшили количество необходимых материалов для улучшения инструментов, покупки товаров и строительства зданий ради снижения рутинного сбора ресурсов.

Издателем проекта выступает компания Top Hat Studios. Представители издательства сообщили, что версия 1.0 пока доступна только на компьютерах, но консольный релиз состоится в ближайшие месяцы. Выход Ova Magica на игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo Switch запланирован на 21 июля 2026 года.

