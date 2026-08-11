Отправиться в беззаботное путешествие на внедорожнике можно будет в октябре - объявлена дата выхода over the hill

Независимая студия Funselektor, заслужившая доверия за такие атмосферные проекты, как Absolute Drift и art of rally, наконец-то сообщила точную дату релиза своей новой игры под названием over the hill. Многопользовательский симулятор неспешного вождения по бездорожью поступит в продажу на ПК в Steam уже 15 октября этого года.

В отличие от традиционных автомобильных симуляторов с онлайн режимами, в over the hill полностью отсутствует соревновательный элемент. Главная цель игры — дать геймерам возможность расслабиться и насладиться процессом вождения по богатому открытому миру. Игрокам предлагается в одиночку или в кооперативном режиме до четырех человек отправиться в путешествие по разнообразным природным ландшафтам: горам, ущельям, пустошам и берегам озер. Окружающая среда динамично меняется благодаря системе смены времени суток и погодных условий, что делает каждую поездку уникальной. Также разработчики внедрили возможность встретить диких животных и запечатлеть их с помощью встроенного фоторежима.

Выпущенная в июне демоверсия была загружена более 200 000 раз, а максимальное количество одновременно играющих пользователей на пике составило около 6000 человек. Игрокам особенно понравился самом процессу преодоления сурового бездорожья. Опробовать возможность полной версии игры на ПК можно будет уже этой осенью. Версии over the hill для PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 запланирована на 2027 год.