Over the Hill - новая оффроуд-адвенчура от создателя art of rally выйдет на консолях

Создатель стильной гоночной игры art of rally готовится к запуску своего нового проекта — Over the Hill, атмосферного симулятора бездорожья в духе золотой эры оффроуда. Игра выйдет не только на ПК, но и на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. В честь этого разработчики представили свежий трейлер, приуроченный к консольному анонсу.

Как стало известно, для версий PS5 и Switch 2 будут доступны физические издания, которыми займётся издатель Serenity Forge. Точная дата релиза пока не объявлена, однако команда сообщила, что разработка продвигается стабильно, и детали о дате выхода будут раскрыты позже.

В Over the Hill игрокам предстоит исследовать огромный открытый мир, вдохновлённый реальными природными ландшафтами — от долин до горных хребтов. В одиночку или с друзьями (до четырёх человек) можно будет преодолевать сложные маршруты, управляя культовыми внедорожниками 60–80-х годов.

Проект уже называют духовным наследником таких игр, как SnowRunner и Expeditions, обещая при этом более медитативную атмосферу и акцент на исследовании мира. Разработчики пообещали рассказать больше о геймплее в ближайшее время.