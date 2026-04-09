Over the Hill получит плейтест 24-26 апреля

Студии Funselektor Labs и Strelka Games показали новый биом для своего внедорожного симулятора Over the Hill, а также объявили даты ближайшего тестирования. Плейтест проекта пройдет с 24 по 26 апреля 2026 года.

Новость прозвучала во время презентации Triple-i Initiative Showcase. Разработчики впервые продемонстрировали алжирский биом, который появится в игре. В этой зоне игроков ждут открытые пустынные пространства, горные участки и древние руины, разбросанные по карте.

В Over the Hill игрокам предстоит управлять классическими внедорожниками 4×4 и исследовать дикие природные локации, вдохновлённые реальными регионами мира. В отличие от многих гоночных игр, здесь нет строгих маршрутов — игроки сами выбирают путь и ориентируются по местности, пытаясь добраться до следующей точки даже тогда, когда дорога полностью исчезает.

Игровой процесс строится вокруг преодоления природных препятствий. Машины смогут пересекать реки, подниматься по каменистым склонам и помогать другим игрокам выбраться из сложных ситуаций с помощью лебёдок. Проект поддерживает кооператив, позволяя исследовать мир вместе с друзьями.

По мере прохождения игроки смогут открывать новые автомобили и настраивать их под собственный стиль вождения. Полноценный релиз Over the Hill по-прежнему запланирован на 2026 год.

Желающие принять участие в апрельском тестировании могут подать заявку на официальном сайте разработчиков — регистрация открыта до 16 апреля.