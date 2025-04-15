Представлен геймплейный трейлер кооперативного симулятора бездорожья over the hill

Разработчики представили первый геймплей over the hill — кооперативного симулятора, в котором игрокам предстоит исследовать дикую природу на классических внедорожниках. В видео показаны ключевые испытания: от одиноких экспедиций до командных преодолений сложных участков бездорожья.

over the hill рассчитана на 1–4 игроков и предлагает погружение в атмосферу 1960–1980-х годов. Управляя ретро-внедорожниками, вы будете колесить по живописной местности, преодолевая естественные препятствия и наслаждаясь сменой дня и ночи.

Играть можно в одиночку или в команде, где дух товарищества становится важным элементом успеха. Игроки смогут использовать бортовое оборудование, чтобы планировать маршруты и находить скрытые уголки дикой природы.

Релиз over the hill ожидается на ПК позднее в этом году.