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over the hill 2026 г.
Инди, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
6.3 8 оценок

Представлен геймплейный трейлер кооперативного симулятора бездорожья over the hill

butcher69 butcher69

Разработчики представили первый геймплей over the hill — кооперативного симулятора, в котором игрокам предстоит исследовать дикую природу на классических внедорожниках. В видео показаны ключевые испытания: от одиноких экспедиций до командных преодолений сложных участков бездорожья.

over the hill рассчитана на 1–4 игроков и предлагает погружение в атмосферу 1960–1980-х годов. Управляя ретро-внедорожниками, вы будете колесить по живописной местности, преодолевая естественные препятствия и наслаждаясь сменой дня и ночи.

Играть можно в одиночку или в команде, где дух товарищества становится важным элементом успеха. Игроки смогут использовать бортовое оборудование, чтобы планировать маршруты и находить скрытые уголки дикой природы.

Релиз over the hill ожидается на ПК позднее в этом году.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
MagnanimousCecil

Сразу машины продаете

2
MrGamerDad

Это таргетированная реклама, значит сам гуглил

1
Ellie Williams

продаёте?

нет показываем

красивое

WerGC

Snowrunner для нищих