Состоялся анонс over the hill: новой игры от создателей art of rally

Студия Funselektor, известная по art of rally, анонсировала свою новую игру over the hill, разработанную в сотрудничестве с Strelka Games. Проект выйдет на ПК в Steam, однако точная дата релиза пока неизвестна.

over the hill предлагает игрокам уникальное приключение, посвящённое исследованию дикой природы. Разработчики решили отойти от динамичного автоспорта и сосредоточиться на создании медитативного опыта в огромном открытом мире. Основатель Funselektor Дюна Касу рассказал, что идея игры вдохновлена его путешествиями по Северной Америке.

Игроков ждут разнообразные биомы, задания, открытие новых автомобилей и улучшений, а также возможность наслаждаться красотами природы в одиночку или с друзьями. В игре будет динамическая смена погоды и времени суток, что добавляет реализма исследованию.

Особенности over the hill включают мультиплеер, возможность разбивать лагеря и фоторежим для запечатления лучших моментов. Разработчики призывают расслабиться, исследовать мир и наслаждаться каждым моментом путешествия.