Успокоительное между Onimusha и Mortal Shell 2: симулятор Over the Hill покорил игроков на фестивале демоверсий в Steam

Симулятор внедорожных экспедиций Over the Hill от создателей успешной гоночной игры art of rally стал одним из самых обсуждаемых открытий текущего фестиваля «Играм быть» в Steam. Проект привлек к себе повышенное внимание любителей медитативного геймплея и быстро преодолел планку в миллион добавлений в списки желаемого крепко закрепившись между лидерами списка. В честь этого события разработчики из Funselektor Labs и Strelka Games опубликовали специальный демо трейлер, запустив пробную версию для всех желающих.

В плане игрового процесса новинка предлагает уникальный гибрид сурового симулятора MudRunner и расслабляющей, стильной эстетики. Игрокам предстоит сесть за руль классических внедорожников, чтобы исследовать дикую канадскую природу в районе Изумрудного озера. Главный упор сделан не на безумную скорость, а на аккуратное чтение рельефа, работу с лебедками, преодоление грязи и совместное прокладывание маршрутов.

Текущая демоверсия поддерживает полноценный онлайн-кооператив до четырех человек, позволяя вытаскивать застрявших друзей из ловушек и обустраивать общие лагеря на привале. Разработчики активно реагируют на успех фестиваля и оперативно выпускают патчи. Свежее техническое обновление уже исправило сетевые баги, улучшило оптимизацию для портативных ПК и добавило официальную локализацию на русский язык.

Пока точной даты выхода у игры нет, но полноценный релиз Over the Hill разработчики запланировали на 2026 год. Проект выйдет на персональных компьютерах в Steam, а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Опробовать три доступных внедорожника, выполнить первые грязевые испытания и пофотографировать диких животных в тайге игроки могут через доступную демоверсию в Steam.