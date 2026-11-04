Звуки подвески и тормозов для симулятора over the hill записали с помощью бабушкиного матраса и кухонной духовки

Разработка независимых видеоигр регулярно требует нестандартной изобретательности при острой нехватке производственного бюджета. Саунд-дизайнер студии Mushroom Sound Микеле Постпишл раскрыл подробности создания звукового ландшафта для симулятора езды по бездорожью over the hill от компании Funselektor Labs. Из-за жестких финансовых ограничений авторам пришлось полностью отказаться от дорогостоящей аренды настоящих внедорожников и специализированных полигонов, заменив профессиональные полевые сессии подручными предметами домашнего обихода.

Ключевые элементы ходовой части виртуального автомобиля были записаны в домашних условиях. Для симуляции сжатия амортизаторов и металлического лязга кузова при преодолении каменистых преград разработчик задействовал старый пружинный матрас своей бабушки. Записанный несколькими годами ранее для личного архива бытовой скрежет обеспечил нужную акустическую массу и ощущение деформации шасси, не забивая при этом нижний частотный регистр.

Сложная подвеска тяжелой машины издает специфические скрипы под нагрузкой, но возможности обвесить микрофонами настоящий внедорожник просто не было. Скрипящие пружины старого бабушкиного матраса подошли идеально для передачи этого физического усилия.

- Микеле Постпишл, саунд-дизайнер over the hill

Аналогичный подход применили и для тормозной системы. Скрежет изношенных колодок и поврежденных узлов воссоздали при помощи обычной металлической решетки от старой кухонной духовки. Полученный визг трения металла подмешивается в аудиомикс через звуковой движок FMOD в моменты падения прочности деталей, заменяя назойливые иконки на экране естественной звуковой телеметрией.

Шуршание покрышек по сложным грунтам также создавалось без участия колесной техники. Постпишл использовал плотный резиновый медицинский мяч весом в 1 кг, который вручную вдавливал и прокручивал в широкой емкости с гравием, песком и крупной солью. Близко установленный микрофон зафиксировал отчетливые текстуры трения о грязь и камни, после чего звук был привязан к независимому вращению каждого из 4 колес машины.

Внедорожный симулятор over the hill создан силами независимой команды под руководством Дьюна Касу, известного по проектам Absolute Drift и art of rally.