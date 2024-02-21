Анонсирован сетевой шутер Over The Top: WWI про Первую мировую войну

Студия Flying Squirrel Entertainment представила многопользовательский шутер от третьего лица Over The Top: WWI. События игры происходят во времена Первой мировой войны. В ней игрокам предстоит сражаться на стороне Антанты (Российская империя, Великобритания и Франция) или Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария).
В Over The Top: WWI можно сражаться в матчах до 200 человек на 12 полях со сменой погоды. Игрокам доступны обычные пехотинцы, инженеры, артиллеристы и даже танкисты. Также в игре есть редактор карт.
По словам автора, в шутере доступна реалистичная траектория пуль. «Система моделирует не только скорость полета и закручивания, но также принимает во внимание такие факторы, как влажность, температура, плотность воздуха, гравитация, направление и сила ветра», — утверждают разработчики.
Игра выйдет в Steam. Дата релиза не сообщается. Over The Top: WWI получит полную русскоязычную локализацию.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10;
- Процессор с 3,5 ГГц;
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ;
- Видеокарта: Nvidia GTX 960;
- DirectX: версии 11;
- Место на диске: 8 ГБ.
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10,11;
- Процессор: 4 ГГц;
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ;
- Видеокарта: Nvidia GTX 1080;
- Место на диске: 10 ГБ.
Мобильная мода с мужиком орущим в сторону уже и до ПКшных гвношутеров докатилась.
Не надо такое делать,ну пж.
Надо было написать в заголовке: "Убийца Battlefield 1")))