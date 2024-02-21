Анонсирован сетевой шутер Over The Top: WWI про Первую мировую войну

Студия Flying Squirrel Entertainment представила многопользовательский шутер от третьего лица Over The Top: WWI. События игры происходят во времена Первой мировой войны. В ней игрокам предстоит сражаться на стороне Антанты (Российская империя, Великобритания и Франция) или Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария).

В Over The Top: WWI можно сражаться в матчах до 200 человек на 12 полях со сменой погоды. Игрокам доступны обычные пехотинцы, инженеры, артиллеристы и даже танкисты. Также в игре есть редактор карт.

По словам автора, в шутере доступна реалистичная траектория пуль. «Система моделирует не только скорость полета и закручивания, но также принимает во внимание такие факторы, как влажность, температура, плотность воздуха, гравитация, направление и сила ветра», — утверждают разработчики.

Игра выйдет в Steam. Дата релиза не сообщается. Over The Top: WWI получит полную русскоязычную локализацию.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10;

Процессор с 3,5 ГГц;

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ;

Видеокарта: Nvidia GTX 960;

DirectX: версии 11;

Место на диске: 8 ГБ.

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