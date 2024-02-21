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Over The Top: WWI 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер
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Анонсирован сетевой шутер Over The Top: WWI про Первую мировую войну

Simple Jack
Новости

Студия Flying Squirrel Entertainment представила многопользовательский шутер от третьего лица Over The Top: WWI. События игры происходят во времена Первой мировой войны. В ней игрокам предстоит сражаться на стороне Антанты (Российская империя, Великобритания и Франция) или Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария).

В Over The Top: WWI можно сражаться в матчах до 200 человек на 12 полях со сменой погоды. Игрокам доступны обычные пехотинцы, инженеры, артиллеристы и даже танкисты. Также в игре есть редактор карт.

По словам автора, в шутере доступна реалистичная траектория пуль. «Система моделирует не только скорость полета и закручивания, но также принимает во внимание такие факторы, как влажность, температура, плотность воздуха, гравитация, направление и сила ветра», — утверждают разработчики.

Игра выйдет в Steam. Дата релиза не сообщается. Over The Top: WWI получит полную русскоязычную локализацию.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор с 3,5 ГГц;
  • Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ;
  • Видеокарта: Nvidia GTX 960;
  • DirectX: версии 11;
  • Место на диске: 8 ГБ.

Рекомендованные:

  • ОС: Windows 10,11;
  • Процессор: 4 ГГц;
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ;
  • Видеокарта: Nvidia GTX 1080;
  • Место на диске: 10 ГБ.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
samosan

Мобильная мода с мужиком орущим в сторону уже и до ПКшных гвношутеров докатилась.

1
Bassota277

Не надо такое делать,ну пж.

-1
Old-Waldemar

Надо было написать в заголовке: "Убийца Battlefield 1")))

-1