Состоялся релиз масштабного сетевого шутера Over The Top: WWI, посвящённого событиям Первой мировой войны. Игра вышла на ПК и доступна в сервисе Steam. Проект разработан студией Flying Squirrel Entertainment при поддержке издателя GG Publishing.

Over The Top: WWI переносит игроков в суровые реалии окопной войны времён Первой мировой. Пользователям предстоит выбрать сторону конфликта — сражаться за кайзеровскую Германию или выступить на стороне Антанты во главе с Великобританией. Бои проходят как против продвинутого ИИ, так и в масштабных сетевых сражениях до 200 (100 на 100) участников на полностью разрушаемых картах с реалистичным окопным ландшафтом.

В игре представлено более 50 образцов оружия — от винтовок с продольно-скользящим затвором и револьверов до огнемётов и оружия ближнего боя. Дополняют арсенал 10 типов артиллерии и 6 моделей бронетехники, включая Mark IV и Renault FT-17. Сражения проходят на 12 картах, созданных по мотивам реальных битв, а встроенный редактор уровней позволяет игрокам создавать собственные поля боя и делиться ими с сообществом.