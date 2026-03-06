Состоялся релиз масштабного сетевого шутера Over The Top: WWI, посвящённого событиям Первой мировой войны. Игра вышла на ПК и доступна в сервисе Steam. Проект разработан студией Flying Squirrel Entertainment при поддержке издателя GG Publishing.
Over The Top: WWI переносит игроков в суровые реалии окопной войны времён Первой мировой. Пользователям предстоит выбрать сторону конфликта — сражаться за кайзеровскую Германию или выступить на стороне Антанты во главе с Великобританией. Бои проходят как против продвинутого ИИ, так и в масштабных сетевых сражениях до 200 (100 на 100) участников на полностью разрушаемых картах с реалистичным окопным ландшафтом.
В игре представлено более 50 образцов оружия — от винтовок с продольно-скользящим затвором и револьверов до огнемётов и оружия ближнего боя. Дополняют арсенал 10 типов артиллерии и 6 моделей бронетехники, включая Mark IV и Renault FT-17. Сражения проходят на 12 картах, созданных по мотивам реальных битв, а встроенный редактор уровней позволяет игрокам создавать собственные поля боя и делиться ими с сообществом.
Одно прикольно - количество для масштабного сражения
Наконец-то! Новые Heroes & Generals.
Оно конечно видно , что бюджет две пачки сухарей, но думаю погуарать там можно)
Игра может и хороша, но у таких игр проблема в том, что они зависимы от онлайна, а играть против ботов или, как написано выше, продвинутых ботов, не очень интересно...
без сингла не то