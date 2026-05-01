Overcome Your Fears - Caretaker 20.10.2025
Ужасы, Инди, От первого лица
5.4 7 оценок

В Steam раздача игры Overcome Your Fears - Caretaker

Фрозка Фрозка

В Steam стартовала бесплатная раздача атмосферного психологического хоррора от первого лица Overcome Your Fears - Caretaker. Проект представляет собой симулятор ходьбы в ретро VHS-эстетике, вдохновленный серией Fears to Fathom, с упором на гнетущую атмосферу и неспешное исследование окружения. По сюжету 19-летний Стив Джексон соглашается присмотреть за домом друзей на время их отпуска, но обычная просьба быстро оборачивается пугающими событиями и столкновением с мрачными тайнами тихого городка.

17665

Оооооооо, я помню эту игру!
В неё Insym на одной трансляции играл.
Адреналин прям с монитора лился.

11/10 хоррор, который нам нужен, но не хоррор, который мы заслуживаем.

