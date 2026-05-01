В Steam раздача игры Overcome Your Fears - Caretaker

В Steam стартовала бесплатная раздача атмосферного психологического хоррора от первого лица Overcome Your Fears - Caretaker. Проект представляет собой симулятор ходьбы в ретро VHS-эстетике, вдохновленный серией Fears to Fathom, с упором на гнетущую атмосферу и неспешное исследование окружения. По сюжету 19-летний Стив Джексон соглашается присмотреть за домом друзей на время их отпуска, но обычная просьба быстро оборачивается пугающими событиями и столкновением с мрачными тайнами тихого городка.