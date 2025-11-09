Overcooked 2 вышла на Nintendo Switch 2 с улучшенной графикой и новым контентом

Готовы вернуться на самую хаотичную кухню в истории игр? Overcooked 2 — хит от Team17 и Ghost Town Games — только что подала новую порцию готовки, кооператива и взрывов смеха. Спустя годы после релиза игра продолжает пользоваться огромной популярностью благодаря простому, но безумно увлекательному геймплею, который проверяет на прочность любую дружбу (и терпение).

Версия, созданная для новой консоли Nintendo, предлагает не только улучшенную графику в качестве 4K и 60 кадрах в секунду, но и полную совместимость с игроками на оригинальном Switch. Более того, все ранее купленные DLC и игровой прогресс можно без проблем переносить между платформами — идеальное решение для тех, кто планирует перейти на новое железо.

Новое издание также добавляет несколько свежих функций — включая режим Camera Play, позволяющий увидеть реакцию друзей во время совместной готовки, а также функцию GameShare, с помощью которой можно пригласить к игре тех, у кого её нет. В команду поваров также присоединяется новый персонаж — Pristine Platinum Platypus, очаровательный премиальный утконос. Похоже, в Луковом королевстве снова загорятся сковородки!