Фил Спенсер рассказал некоторые подробности об игре Kojima Productions для Xbox ©

Глава подразделения Xbox компании Microsoft Фил Спенсер в интервью Game Watch рассказал о сотрудничестве между Xbox и Kojima Productions, которую возглавляет известный создатель игр Хидео Кодзима.

В интервью Фил Спенсер высказал свое волнение по поводу проекта и упомянул, что на следующей неделе он планирует посетить студию Kojima Productions, чтобы лично встретиться с Хидео Кодзимой. В то же время он поделился своим разочарованием по поводу того, что о новом проекте Кодзимы до сих пор ничего не слышно. Однако Спенсер убежден, что работа над проектом идет полным ходом.

Кроме того, Спенсер особо акцентировал внимание на том, как важно дать Кодзиме свободу творчества, поскольку он считает, что японский автор стремится к инновациям и готов работать в тех областях, которые поначалу могут не привлекать особого внимания.

Вообще-то, я планирую посетить студию и встретиться с г-ном Кодзимой на следующей неделе. Я с нетерпением жду возможности обсудить с ним ход работы над проектом. Пока я считаю, что работа над проектом идет хорошо. Однако Кодзима - создатель инновационных игр, и в этом проекте он пробует что-то новое. Я считаю, что необходимо дать ему время, необходимое для реализации его замысла, даже если это означает работу в областях, которые не находятся в центре внимания. Я считаю, что мы не должны давить на него, чтобы он вышел на сцену, а должны обеспечить ему достаточно времени для этого.

Партнерство Xbox и Kojima Productions стало предметом многочисленных спекуляций и ожиданий среди поклонников игр, многие с нетерпением ждут, какая же игра появится в результате этого сотрудничества. Хотя Фил не разглашает подробности проекта, из его слов следует, что они намерены дать Хидео Кодзиме возможность реализовать его уникальное творческое видение.

Пока мы ждем более подробной информации об игре, создаваемой совместно с Kojima Productions, поклонники продолжают строить догадки о том, какой уникальный опыт Кодзима и его команда готовят для геймеров. С учетом того, что визит Спенсера в студию уже не за горами, получение новых интересных подробностей об этом долгожданном проекте может стать лишь вопросом времени.