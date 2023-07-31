Хидео Кодзима готовится показать Overdose? Геймдизайнер встретился с маркетинговой командой Xbox ©

Хидео Кодзима - разработчик, который ценит свою независимость, но это не мешает ему налаживать партнерские отношения с гигантами игровой индустрии. Разработчики Kojima Productions не только делают вторую часть Death Stranding, но и готовят игру для Microsoft. Японский геймдизайнер совсем недавно встретился с командой Xbox.

После череды слухов и домыслов в прошлом году мы получили официальное подтверждение - помимо работы над Death Stranding 2, Kojima Productions установила контакт с Xbox Game Studios и сосредоточилась на таинственном проекте, предназначенном для Xbox. С самого первого упоминания о проекте мы знали, что это будет "совершенно новый опыт", а в более поздних сообщениях говорилось, что игра будет похожа на "совершенно новую среду" для исследования.

Сегодня опытный разработчик поделился фотографией, на которой он запечатлен в компании маркетинговой команды Xbox Game Studios, а надетые на нем толстовки указывают на то, что речь шла о секретном проекте. Это очередной визит представителя Microsoft - напомним, что впервые Аарон Гринберг побывал в штаб-квартире студии в марте.

Конечно, выложенная фотография еще ничего не доказывает - Кодзима регулярно публикует в социальных сетях различные материалы и делится снимками визитов важных гостей в штаб-квартиру студии. Но присутствие маркетинговой команды Xbox наверняка вызовет восторг у поклонников платформы, и несколько комментаторов не скрывают, что с нетерпением ждут первых материалов из совместного проекта.

Напомним, что в конце августа пройдет выставка gamescom, в которой примут участие команды Xbox и Bethesda - может быть, это самое подходящее время для американцев поделиться первыми результатами своей работы с Kojima Productions и показать кадры игры?