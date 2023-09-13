Эмбер Херд показывала Илону Маску косплей на Ангела из Overwatch ©

Актриса Эмбер Херд, которая прославилась на весь мир судебной тяжбой с бывшем мужем Джонни Деппом, оказалась еще и косплейщицей. Уолтер Айзексон, автор новой биографии Илона Маска, рассказал, что Херд создала для самого богатого геймера планеты косплей Ангела из Overwatch, когда та встречалась с ним за спиной у Деппа.

[Маск] сказал ей, что она напоминает ему Ангела, его любимого персонажа в Overwatch, поэтому она потратила два месяца на разработку и заказ костюма с ног до головы, чтобы разыграть для него ролевую игру, — поведал Айзексон, ссылаясь на слова самой Херд.

Впрочем, разнообразные любовные утехи не смогли спасти их отношения. И всему виной эксцентричный характер миллиардера.

Илон любит огонь, — сказала Херд Айзексону, — и иногда он его обжигает.

Также Айзексона обращает внимание на увлечение Маска игрой Elden Ring, в которой тот провел «много времени в самых опасных регионах игры, в огненно-красном адском ландшафте демонов, известном как Кэлид», прежде чем решил купить Twitter.