Roguelike на ховерборде OVERRIDER получил первый геймплейный трейлер ©

В своем последнем девлоге на Youtube разработчик Dreamteck продемонстрировал трейлер геймплея своей будущей игры OVERRIDER.

OVERRIDER — это приключенческий экшен-рогалик на ховерборде, действие которого происходит в постапокалиптическом мире. В игре особое внимание уделяется механике движения, и она вдохновлена такими играми, как Tony Hawk, SSX, Sonic и Risk of Rain. Dreamteck работает над игрой с января 2022 года и планирует выпустить ее во втором полугодии 2024 года на ПК, PlayStation и Xbox.

Dreamteck объявила, что этой осенью OVERRIDER станет частью Steam Next Fest — недельного фестиваля, на котором демо-версии будущих игр можно будет воспроизводить прямо на платформе. Демо-версия будет включать в себя 30 минут игрового процесса и будет доступна 9 октября.

Кампания на Kickstarter начнется в тот же день и продлится 30 дней. Используя средства, команда надеется добавить в игру больше контента и свести концы с концами.